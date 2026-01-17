В Вологде врачи проведут "Ночь диспансеризации"

В Вологде 23 января врачи больницы №2 проведут акцию "Ночь диспансеризации", сообщает региональное министерство здравоохранения.

С 19:00 до 23:00 врачи будут принимать пациентов всех микрорайонов города.

«Участники смогут сдать общий и биохимический анализ крови, провериться на онкомаркеры, пройти ЭКГ и УЗИ, а также получить консультации терапевта, уролога, гинеколога и сделать маммографию», — информирует областное министерство здравоохранения.

Мероприятие решили сделать постоянным после успеха первой "Ночи", закрепив популярный среди жителей формат вечерней диспансеризации. Удобные для работающих часы, комплекс обследований "в одном месте" и оперативность — вот что оценили вологжане на первой акции. Теперь этот проект переходит в статус регулярной городской практики.

«После работы успел сдать все основные анализы, даже УЗИ сделали. Ни одной очереди, все очень организованно и по-человечески», — делятся впечатлениями пациенты, побывавшие на приеме у врачей.

Медики внесли в электронные карты участников акции результаты анализов уже на следующий день.

Для участия от вологжан необходимы паспорт и полис ОМС. Заранее рекомендуется записаться по телефонам регистратуры и подготовить биоматериал для некоторых анализов.