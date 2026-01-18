В Роспотребнадзоре назвали неожиданный источник бактерий и вирусов

В Роспотребнадзоре назвали неожиданный, но при этом очень распространённый источник бактерий и вирусов.

В Telegram-канале ведомства говорится, что речь идёт мобильном телефоне.

«Знаете ли вы, что мобильный телефон может быть одним из главных источников бактерий и вирусов? Роспотребнадзор разъясняет: регулярная дезинфекция – это необходимость!», – сообщает ТГ.

Основная причина, почему на смартфоне скапливаются микробы, связана с тем, что он часто передаётся из рук в руки. Кроме того, человек регулярно подносит гаджет близко к лицу.

«Многие боятся чистить гаджеты, опасаясь их повредить. Некоторые берут телефоны с собой в туалет, где обитает множество бактерий», – заявили в ведомстве.

В этой связи специалисты Роспотребнадзор призвали россиян соблюдайте гигиену рук, после посещения общественных мест и туалета обязательно мыть их с мылом.

«Полезно иметь при себе антисептик для поддержания чистоты рук. Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами, особенно в тех местах, где он соприкасается с лицом. Если у вас есть чехол, снимайте его перед обработкой. Не забывайте дезинфицировать телефон после использования в общественных местах или транспорте, а также вечером после рабочего дня», – резюмировали в ведомстве.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач Марьям Сайфулина предупредила россиян об очень опасной болезни, которая может навсегда изменить жизнь.