В Роспотребнадзоре назвали неожиданный источник бактерий и вирусов
В Роспотребнадзоре назвали неожиданный, но при этом очень распространённый источник бактерий и вирусов.
В Telegram-канале ведомства говорится, что речь идёт мобильном телефоне.
«Знаете ли вы, что мобильный телефон может быть одним из главных источников бактерий и вирусов? Роспотребнадзор разъясняет: регулярная дезинфекция – это необходимость!», – сообщает ТГ.
Основная причина, почему на смартфоне скапливаются микробы, связана с тем, что он часто передаётся из рук в руки. Кроме того, человек регулярно подносит гаджет близко к лицу.
«Многие боятся чистить гаджеты, опасаясь их повредить. Некоторые берут телефоны с собой в туалет, где обитает множество бактерий», – заявили в ведомстве.
В этой связи специалисты Роспотребнадзор призвали россиян соблюдайте гигиену рук, после посещения общественных мест и туалета обязательно мыть их с мылом.
«Полезно иметь при себе антисептик для поддержания чистоты рук. Регулярно обрабатывайте телефон антисептическими средствами, особенно в тех местах, где он соприкасается с лицом. Если у вас есть чехол, снимайте его перед обработкой. Не забывайте дезинфицировать телефон после использования в общественных местах или транспорте, а также вечером после рабочего дня», – резюмировали в ведомстве.
