Ученые нашли способ продлить жизнь за пять минут в день

Новое масштабное исследование подтверждает: для увеличения продолжительности жизни достаточно добавить к ежедневному распорядку всего пять минут физической активности. Работа, опубликованная в журнале The Lancet, показала, что даже такая минимальная нагрузка снижает общий риск смертности на 10%, а для самых малоподвижных людей — на 6%.

Учёные из Норвежской школы спортивных наук также подсчитали, что замена 30 минут сидения на лёгкую активность в день могла бы предотвратить тысячи преждевременных смертей. Эти выводы доказывают, что польза для здоровья начинается с самых маленьких, но регулярных шагов.

Выводы были построены по итогам восьмилетнего исследования с участием 135 тысяч человек из Великобритании, США и Скандинавии. Они носили акселерометры для мониторинга физической активности. Ни у одного из участников на начало исследования не было признаков хронических заболеваний или проблем с подвижностью.