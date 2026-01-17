Чем опасно заклеивание рта на время сна

Популярный в соцсетях лайфхак — заклеивание рта специальным пластырем на ночь для борьбы с храпом — может быть не только бесполезным, но и опасным для здоровья. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько.

По словам специалиста, этот метод не имеет научного обоснования и может представлять серьёзную угрозу.

«Заклеивание рта не устраняет причин храпа и не обучает организм правильно дышать. Но при этом создаёт искусственное препятствие для ротового дыхания, что может стать серьёзной угрозой для людей с заложенным носом», — пояснила Радько.

Особенно опасно такое ограничение для людей, чей храп вызван лор-проблемами: ринитом, аллергией, искривлением перегородки. В этом случае может развиться ночная гипоксия — кислородное голодание, ведущее к частым микропробуждениям и ощущению разбитости по утрам.

Также регулярное воздействие клеевого состава нередко вызывает раздражение кожи вокруг рта, покраснение, микроповреждения и аллергические реакции.

Кроме того, заклеивание рта создаёт повышенную нагрузку на зубочелюстную систему. Для людей с нарушениями прикуса фиксация челюсти в закрытом положении может усугубить смещение и спровоцировать дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава.