Нарколог объяснил, какими напитками опасно запивать алкоголь

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему нельзя запивать алкоголь сладкой газировкой и энергетиками. О смертельной опасности этой привычки он поговорил с «Лентой.ру».

Врач предостерег россиян от запивания спиртных напитков газировками, потому что такое сочетание значительно ускоряет опьянение.

«Углекислый газ раздражает слизистую желудка, заставляя его сосуды расширяться и работать активнее. В результате спирт не задерживается в нем для частичной переработки, а мгновенно попадает в тонкий кишечник. Из-за чего опьянение наступает резче, сильнее и неожиданнее», — предупредил нарколог.

Также подобное сочетание напитков значительно увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, предупредил Тюрин. По его словам, сахар из сладкой газировки вызывает мощный выброс инсулина. Поджелудочная железа, чтобы одновременно переработать сахар и спирт, вынуждена работать на износ, из-за чего в разы возрастает риск острого панкреатита. Врач подчеркнул, что это состояние серьезно угрожает жизни и требует немедленной госпитализации.

Наконец, такое сочетание опасно из-за обезвоживания.

«Алкоголь вызывает обезвоживание, а в компании с газированными напитками этот эффект усиливается. Клетки мозга буквально "высыхают", что усугубляет тяжесть похмелья, вызывая сильнейшую головную боль и когнитивный ступор», — заявил нарколог.

Ранее Тюрин призвал не пить алкогольные напитки при похмелье. По его словам, эта сомнительная практика оздоровления лишь продлевает страдания и ведет к запоям.