Вечная усталость: какие скрытые воспаления выявляет анализ на С-реактивный белок
Анализ на С-реактивный белок (CRP) — уникальный маркер, способный обнаружить скрытые воспалительные процессы в организме, которые могут быть причиной постоянной слабости и различных недомоганий. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что это за анализ и какие недуги с его помощью можно выявить.
Что это за анализ
Как рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, анализ на С-реактивный белок назначают, когда человек испытывает недомогания различного характера, но не может понять причину их происхождения.
С-реактивный белок — маркер воспаления любого характера: инфекционного и неинфекционного. Как только организм начинает внутреннюю борьбу с различными патологиями или инфекциями, его уровень повышается. Если по результатам анализов обнаруживают повышенный C-реактивный белок, назначают дополнительные анализы, а также УЗИ, чтобы найти причину воспаления в организме, — пояснила специалист.
В отдельных случаях пациентов с высоким показателем C-реактивного белка могут перевести в реанимацию, сообщила врач:
Когда с помощью дополнительных анализов и обследований не получается выявить причину повышения белка, человека кладут под наблюдение, чтобы стабилизировать состояние и не допустить осложнений.
При каких болезнях повышается показатель
По словам инфекциониста, уровень C-реактивного белка начинает превышать норму при таких болезнях, как:
- инфекции мочевыводящих путей;
- артрит;
- локализованный очаг воспаления;
- абсцессы (в очень крайних случаях);
- коронавирус.
При коронавирусе повышение C-реактивного белка было плохим сигналом для больного. Это свидетельствовало о тяжелых осложнениях воспалительного характера в легких, сердце и других органах, — отметила Мескина.
C-реактивный белок в норме, но самочувствие ухудшается
Однако не всегда этот анализ позволяет обнаружить наличие патологий в организме, подчеркнула Мескина:
Если воспаление низкоактивное, с помощью C-реактивного белка найти проблему не получится. Его уровень будет оставаться в пределах нормы.
В случае, когда человек продолжает чувствовать усталость и недомогание, а C-реактивный белок в норме, это может свидетельствовать о наличии других недугов, добавила доктор. Среди них:
- метаболические нарушения;
- проблемы с обменом веществ;
- истощение нервной системы;
- астения.
Согласно исследованиям, значительная часть ошибок в лабораторной медицине связана с этапом предварительной подготовки пациентов. Важно понимать, что соблюдение всех рекомендаций перед забором анализов играет критическую роль в получении точных результатов, влияющих на диагностику и назначение будущего лечения. Подробнее о важных правилах сдачи анализов «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Сергей Васильев.