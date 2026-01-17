Какие скрытые воспаления выявляет анализ на С-реактивный белок

Анализ на С-реактивный белок (CRP) — уникальный маркер, способный обнаружить скрытые воспалительные процессы в организме, которые могут быть причиной постоянной слабости и различных недомоганий. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что это за анализ и какие недуги с его помощью можно выявить.

Что это за анализ

Как рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, анализ на С-реактивный белок назначают, когда человек испытывает недомогания различного характера, но не может понять причину их происхождения.

С-реактивный белок — маркер воспаления любого характера: инфекционного и неинфекционного. Как только организм начинает внутреннюю борьбу с различными патологиями или инфекциями, его уровень повышается. Если по результатам анализов обнаруживают повышенный C-реактивный белок, назначают дополнительные анализы, а также УЗИ, чтобы найти причину воспаления в организме, — пояснила специалист.

В отдельных случаях пациентов с высоким показателем C-реактивного белка могут перевести в реанимацию, сообщила врач:

Когда с помощью дополнительных анализов и обследований не получается выявить причину повышения белка, человека кладут под наблюдение, чтобы стабилизировать состояние и не допустить осложнений.

При каких болезнях повышается показатель

По словам инфекциониста, уровень C-реактивного белка начинает превышать норму при таких болезнях, как:

инфекции мочевыводящих путей;

артрит;

локализованный очаг воспаления;

абсцессы (в очень крайних случаях);

коронавирус.

При коронавирусе повышение C-реактивного белка было плохим сигналом для больного. Это свидетельствовало о тяжелых осложнениях воспалительного характера в легких, сердце и других органах, — отметила Мескина.

C-реактивный белок в норме, но самочувствие ухудшается

Однако не всегда этот анализ позволяет обнаружить наличие патологий в организме, подчеркнула Мескина:

Если воспаление низкоактивное, с помощью C-реактивного белка найти проблему не получится. Его уровень будет оставаться в пределах нормы.

В случае, когда человек продолжает чувствовать усталость и недомогание, а C-реактивный белок в норме, это может свидетельствовать о наличии других недугов, добавила доктор. Среди них:

метаболические нарушения;

проблемы с обменом веществ;

истощение нервной системы;

астения.

Согласно исследованиям, значительная часть ошибок в лабораторной медицине связана с этапом предварительной подготовки пациентов. Важно понимать, что соблюдение всех рекомендаций перед забором анализов играет критическую роль в получении точных результатов, влияющих на диагностику и назначение будущего лечения. Подробнее о важных правилах сдачи анализов «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Сергей Васильев.