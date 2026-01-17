Эксперт подсказал рацион для поддержания организма в морозную погоду

Большое количество продуктов с легкоусвояемым белком, таких как молоко, творог, бобовые и зерновые продукты, должно быть в рационе во время морозов. Для поддержания иммунитета и защиты от инфекционных заболеваний можно употребить в пищу соленые огурцы и квашенную капусту, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педуниверситета (НГПУ) Михаил Суботялов.

© Unsplash

Аномальные сорокаградусные морозы установились в регионах Сибири на этой неделе. Они стали причиной отмены автобусных рейсов, занятий в школах и ряда массовых мероприятий.

"Из овощей в это время очень полезны заранее заготовленные квашеная капуста и соленые огурцы - хорошие пробиотики, которые положительно влияют на микробиом кишечника и поддерживают иммунитет, защищая организм от инфекционных заболеваний", - рассказал эксперт.

Он отметил, что во время морозов в рационе обязательно должно присутствовать большое количество продуктов, содержащих легкоусвояемый белок. Это молоко, кисломолочные продукты (сыр, творог), бобовые и зерновые продукты. При этом продукты должны быть не только не холодными, но и не горячими, чтобы организм не тратил дополнительную энергию на их переваривание. Оптимальная температура пищи - 40-50 градусов.

Медик добавил, что алкоголь в морозы особенно противопоказан, поскольку он вопреки мифам не согревает, а вызывает быстрое расширение периферических кровеносных сосудов, в результате растет риск замерзнуть на улице.