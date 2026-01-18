Онищенко рассказал, когда купание в проруби полезно

Погружение в водоем с соблюдением всех правил мобилизует силы организма и улучшит эмоциональный фон, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

Купание в проруби полезно при соблюдении всех необходимых правил, оно мобилизует все силы организма и ведет в том числе к улучшению эмоционального фона. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"По моим ощущениям, когда это все соблюдено, после этого [купания] такой подъем идет, потому что организм пережил резкий температурный стресс, и он начинает изнутри нагреваться, появляется ощущение легкости. Срабатывают все силы организма, в том числе и эндокринная система реагирует, эмоциональный фон улучшается", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что окунаться в прорубь необходимо в специально оборудованных местах, тем более что в Москве они надежно организованы, продуман весь процесс купания, а сами проруби проверяются на соответствия требованиям для рекреации.