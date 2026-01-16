Тренер ответил, можно ли тренироваться перед сном

Интенсивные тренировки за 30–60 минут до сна создают для сердца лишний стресс и мешают организму расслабиться. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

© РИА Новости

«Вопрос о тренировках перед сном волнует многих, кто пытается совместить спорт с плотным рабочим графиком. Реакция организма на поздние занятия зависит от интенсивности нагрузки и индивидуальных особенностей. Когда вы интенсивно тренируетесь вечером, в организме запускается целый каскад физиологических реакций. Повышаются пульс и артериальное давление, растет уровень кортизола, температура тела поднимается. Центральная нервная система переходит в возбужденное состояние, а тело включается в режим бодрствования: кровь отливает от желудочно-кишечного тракта и направляется к мышцам. Все эти процессы прямо противоположны тем, что нужны для засыпания, поэтому могут серьезно мешать уснуть и снижать качество сна. Если ваша тренировка заканчивается всего за 30–60 минут до сна, риски значительно возрастают. Вы можете долго ворочаться в постели, не в силах заснуть, просыпаться среди ночи, чувствовать себя разбитым утром и даже испытывать скачки давления. Особенно осторожными нужно быть людям с тревожностью, нарушениями сна и гипертонией», — предупредил Брабечан.

Однако это не означает, что вечерний спорт противопоказан всем, подчеркнул тренер. Многое зависит от типа нагрузки. Легкая активность вроде йоги, растяжки, пилатеса или спокойной ходьбы может стать отличным способом расслабиться и снять напряжение после трудного дня.