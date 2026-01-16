Назван неочевидный способ продления жизни

Тщательный уход за зубами и своевременное лечение заболеваний полости рта помогут сохранить здоровье и жить дольше, заявил врач-стоматолог Джонатан Б. Левин. Неочевидный способ продления жизни он назвал в беседе с New York Post.

© Lenta.ru

Левин отметил, что состояние зубов влияет на артериальное давление, уровень холестерина, риск развития деменции, диабета и болезней сердца. Более того, по его словам, обитающие во рту бактерии связаны с такими болезнями, как артрит, пневмония и некоторые виды рака. Например, бактерия P. gingivalis, которая является самой частой причиной хронического воспаления полости рта, может проникать в кишечник, в мозг, сонную артерию и в другие органы.

«Эксперты по долголетию обычно говорят о четырех столпах долголетия: сон, питание, физическая активность и осознанность. А я говорю, что есть еще один, пятый, и это здоровье полости рта», — заявил стоматолог.

Ранее врач общей практики Мартин Скарр назвал не связанные с гигиеной причины появления плохого запаха изо рта. По его словам, неприятный симптом может объясняться наличием кишечной бактерии или кислотного рефлюкса.