Ученый предупредил об опасности крещенских купаний для определенных людей

Ежегодно во время крещенских купаний тысячи россиян окунаются в ледяную воду, подвергая организм экстремальному стрессу. Для неподготовленного человека такое погружение может вызвать резкий спазм сосудов и опасный скачок артериального давления. По данным Роспотребнадзора, в первые сутки после Крещения в больницы поступает больше пациентов с инфарктами и инсультами. Эксперт Пермского Политеха рассказала, как снизить риски и кому категорически нельзя участвовать в этом ритуале. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

© РИА Новости

Крещенские купания, ставшие популярной традицией, представляют серьёзную опасность для людей без опыта закаливания. Резкое охлаждение организма может привести к головокружению, спазму дыхательных путей и обострению хронических заболеваний.

По словам профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Ларисы Волковой, купание в проруби строго противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, проблемами с артериальным давлением, почками, щитовидной железой, а также при диабете, туберкулезе, эпилепсии, аллергии на холод и любых воспалительных процессах, включая ОРВИ и грипп. В группу повышенного риска также входят беременные, дети до трех лет и люди старше 50 лет без опыта регулярного закаливания.

Даже при отсутствии хронических болезней разовое погружение в ледяную воду не «закаляет» организм, а, напротив, может спровоцировать гипертонический криз, приступ удушья, отек легких, бронхит или пневмонию. Эксперт подчеркивает: перед принятием решения об окунании необходима консультация с врачом-терапевтом.

Для тех, кто все же планирует участие, подготовку следует начинать заранее — за несколько недель. Закаливание должно проходить постепенно: сначала обливания водой комнатной температуры, затем снижение градуса до 26–28 °C, после чего процедуры можно переносить на улицу. Только такая адаптация снижает чувствительность к холоду и риск осложнений.

В день купания важно правильно питаться. За 2–3 часа до погружения рекомендуется легкая еда с медленными углеводами и полезными жирами — например, каша или небольшой кусочек сала. Алкоголь категорически запрещен: он создает ложное ощущение тепла и ускоряет переохлаждение, резко увеличивая нагрузку на сердце.

Эксперт также советует выбирать только официально оборудованные купели, где дежурят спасатели и медики, а глубина соответствует требованиям МЧС России. Перед погружением необходимо разогреться легкой разминкой, входить в воду медленно и без прыжков, не мочить голову и находиться в проруби не более 10–15 секунд, а общее время — не дольше одной минуты.

После выхода из воды следует быстро растереться, переодеться в сухую одежду и обувь и выпить горячий безалкогольный напиток. Резкий разогрев в бане или прием алкоголя после купания недопустимы.

Нормальными кратковременными реакциями считаются озноб и учащенное дыхание. Однако при сильной дрожи, боли в груди, одышке, головокружении или посинении кожи необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Эксперт подчеркивает: безопасность и здравый смысл должны быть важнее традиции.