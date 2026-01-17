Перечислены полезные для организма «суперфуды»

Это ягоды, фрукты, зелень и продукты, содержащие клетчатку.

Такой информацией в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Есть три суперпродукта, которые можно выделить. Это ягоды и фрукты, чтобы наполнить запасы антиоксидантов. Ягоды любые подойдут. Если вдруг бабушка чёрную смородину морозит — это прямо топ. Второе — это зелень. Были исследования, которые доказали, что добавление одного пучка зелени в день приводит к снижению риска нейрозаболеваний на 40%, всякие болезни Альцгеймера. Третий самый важный суперфуд — это клетчатка. Все говорят про микрофлору, исследовать её мы пока не умеем, к сожалению. Но она правда очень важна. Если вы дадите организму клетчатку, то хорошей флоры станет намного больше. Она построит внутри кишечника такие замки, которые будут непроницаемы для плохих клеток».

