Диетолог назвала опасности свежевыжатых соков для желудка и сосудов

Популярный утренний напиток может нанести двойной удар — по пищеварительной системе и сосудам. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» предупредила о серьёзных рисках для здоровья, связанных с употреблением свежевыжатого сока на голодный желудок.

Основная опасность, как объяснила эксперт, кроется в высокой концентрации органических кислот и сахара. Кислоты агрессивно воздействуют на слизистую оболочку желудка, особенно если у человека уже есть предрасположенность к гастриту. А быстрое попадание в кровь большого количества сахара без клетчатки, которая есть в цельных фруктах, вызывает резкий выброс инсулина. Это повреждает сосуды и сравнимо по вредности с употреблением сладкой газированной воды.

Особую тревогу у врача вызывает комбинация свежевыжатого сока с кофе и сигаретой натощак. Соломатина отметила, что такая практика создаёт идеальные условия для развития язвы желудка, которая, в свою очередь, является фактором риска онкологических заболеваний.

Эксперт подчеркнула, что риску подвержены не только люди с уже диагностированными проблемами ЖКТ, но и условно здоровые. Регулярное употребление сока натощак может со временем спровоцировать серьёзные нарушения.