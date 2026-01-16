Обвисшая кожа на животе: как вернуть тонус за пять дней

Мечта о плоском животе знакома многим. Мы качаем пресс, изнуряем себя диетами, боремся с жиром. Но что делать, когда лишние килограммы ушли, а кожа осталась? Та самая дряблая складка, тот самый «фартук», который портит всю картину и не прячется даже под одеждой. Это частая проблема после резкого похудения или беременности.

Обычные пути решения либо временные, как утягивающее белье, либо радикальные — пластическая операция. Но плата за это высокая: нарушается движение лимфы, страдает иннервация тканей, и последствия для здоровья могут быть непредсказуемыми. Это крайность, отмечает Станислав Черноног в своем блоге «Школа массажа». А есть ли другой способ?

Все упирается в коллаген — тот самый белок, который отвечает за упругость кожи. Когда его мало, кожа растягивается и не возвращается в форму. Посмотрите на кожу на локте: она постоянно растягивается, но не обвисает складками. Все потому, что там коллагена в достатке. Что его стимулирует? Правильная физическая нагрузка на ткани, хорошее питание и активный кровоток.

Есть простые техники, которые запускают эти процессы. Первое — это похлопывания. Не бить, не колотить, а именно похлопывать ладонью по животу. Движение должно быть поверхностным, всего на пару миллиметров вглубь. Звук — звонкий. Вы почувствуете легкое жжение, как будто кожу слегка прижигают. Запомните: мы не наказываем живот, а аплодируем ему.

Во время похлопываний некоторые участки могут болеть сильнее. И это отлично. Боль говорит о том, что в глубине есть спазм, который дает о себе знать. Значит, работа идет не только с кожей, но и с внутренними органами. Как только почувствовали онемение, останавливайтесь.

Вторая техника — защипывания. Она неприятная, но эффективная. Берем кожу в складку двумя пальцами, делаем несильный защип и немного перекатываем ее между пальцами. Не тянем, а именно перекатываем. Если больно — вы на верном пути. Это значит, у тела есть ресурс на восстановление. Вскоре вы увидите, как кожа розовеет — это заработали капилляры, пришел мощный приток крови.

Попробуйте делать дома эти простые упражнения. Результаты могут стать заметными уже через пять дней.

Помимо разных техник, важно соблюдать и диету. «ГлагоL» ранее рассказал о продуктах, которые мешают вашему животу стать плоским. В первую очередь откажитесь от фастфуда, который содержит много трансжиров, замедляющих пищеварение.