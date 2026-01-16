Диетолог рассказала, как маринованные огурцы могут помочь в похудении

Маринованные огурцы могут стать полезным дополнением к рациону для тех, кто стремится снизить вес. Об этом рассказала диетолог Мелисса Нивес, отметив, что этот продукт не является «волшебным» средством для похудения, но обладает рядом свойств, способствующих контролю над аппетитом и общему оздоровлению.

Эксперт объяснила, почему маринованные огурцы полезны при похудении.

Контроль аппетита — насыщенный вкус помогает удовлетворить потребность в перекусе и может снизить тягу к более калорийным продуктам. Гидратация — высокое содержание воды способствует поддержанию водного баланса и усиливает чувство сытости. Низкая калорийность — один средний огурец содержит всего 5–10 калорий. Минимум сахара — в отличие от многих обработанных закусок, маринованные огурцы почти не содержат сахара (при условии, что это не сладкий маринад).

Кроме того, маринованные огурцы содержат антиоксиданты (бета-каротин), витамин К, полезный для костей и свёртываемости крови, а также могут быть источником пробиотиков, улучшающих пищеварение и иммунитет.