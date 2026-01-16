Терапевт объяснил, чем опасно для здоровья нанесение татуировок

Татуировка является инвазивной процедурой, и всё, что проникает и повреждает кожный покров — это не про здоровье, рассказал в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Татуировка — это риск передачи различных инфекций от гепатита до ВИЧ и так далее. Поэтому само нанесение татуировки это уже фактор риска», — поделился он.

Второй момент связан с тем, что нанесение татуировки приводит к нарушению кожного покрова, продолжил врач.

«Это может привести к воспалениям, а дальше к нарушению тканей и различным рубцам», — отметил он.

По его словам, возможны и аллергические реакции на введение краски под кожу.

«Это уже может спровоцировать анафилактический шок, что в свою очередь способно повлечь потерю сознания и смерть», — пояснил он.

Сама по себе татуировка — это чужеродное вещество, добавил Кондрахин.

«И есть уже данные, что эти чужеродные вещества могут дать такую проблему, как онкология. У человека может развиться онкологическое заболевание», — предупредил он.

