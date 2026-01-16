Названы самые опасные ошибки при купании в проруби

Многие люди участвуют в традиции погружения в прорубь, не зная возможности своего организма. Вопреки мифу, алкоголь не согревает организм, а создает иллюзию за счет оттока крови от внутренних органов к коже.

Крещенское купание в проруби стало уже народной традицией, но даже опытные «моржи» становятся слишком самоуверенными и начинают пренебрегать мерами предосторожности и допускают ошибки, некоторые из которых могут стать фатальными. Излишняя самонадеянность приводит к игнорированию общего состояния здоровья. Тогда как организм – это динамичная система. И то, что обходилось без последствий год назад, может обернуться проблемами в этом.

Как сообщает Мойка78, кардионагрузка при погружении в ледяную воду для неподготовленного организма может оказаться чрезмерной. А если у человека еще есть ишемия или аритмия, то такие ныряния могут закончиться инфарктом. Также не стоит пытаться согреваться алкоголем перед или после купания, так как ощущение тепла является обманчивым. Когда кровь приливает к коже, внутренние органы еще быстрее замерзают. Еще одной распространенной ошибкой является долгое ожидание на морозе перед погружением. Из-за того, что организм охлаждается еще до вхождения в воду, момент погружения может оказаться фатальным.

