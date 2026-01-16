В чем польза фейхоа для организма

Осенью и в начале зимы на прилавках появляются пока еще не привычные для нас плоды — фейхоа. Они могут показаться неприметными, но приносят много пользы: эта ягода насыщена витаминами, минералами и природными соединениями, которые поддерживают иммунитет, щитовидную железу, пищеварение и многое другое

Откуда взялась фейхоа

Фейхоа родом из Южной Америки: Бразилии, Уругвая и Cеверной Аргентины. В Европу растение попало в конце XIX века: сначала во Францию, а затем распространилось по Средиземноморью. В России фейхоа начали выращивать в начале XX века на Черноморском побережье Кавказа, где климат оказался благоприятным. Сегодня ее успешно культивируют в Крыму, Дагестане и Краснодарском крае.

Несмотря на полезный состав, фейхоа долго оставалась в тени более привычных плодов. Причины просты: эти ягоды быстро портятся, плохо транспортируются, не растут в средней полосе и нередко попадают на прилавки недозрелыми. Ее популярность начала расти вместе с интересом к ЗОЖ и функциональному питанию.

Что содержит фейхоа

В фейхоа не содержится экстремально высоких доз витаминов, как в некоторых других плодах, к примеру шиповнике. Но зато есть легкоусвояемый йод, которого особенно не хватает людям, живущим вдали от моря.

Помимо него в состав фейхоа входят:

витамин С; фейхоа не может конкурировать по его количеству с шиповником или облепихой, но в 100 г плодов содержится около 30 мг этого витамина — почти треть от суточной нормы; он помогает поддерживать иммунитет, участвует в синтезе коллагена, улучшает всасывание железа;

витамины группы В; B1 (тиамин), B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин) поддерживают нервную систему, помогают справляться со стрессом, регулируют обмен углеводов и улучшают работу мозга;

витамин Е — это мощный антиоксидант, который защищает клетки от старения, улучшает состояние кожи и участвует в работе репродуктивной системы;

кальций, магний, калий и железо — минералы, необходимые для работы сердца, мышц и кроветворения

пищевые волокна, которые полезны для пищеварения и помогают нормализовать уровень сахара и холестерина.

За счет сочетания с клетчаткой и природными сахарами витамины в фейхоа медленно высвобождаются и хорошо усваиваются.

Остается добавить, что в нашем полушарии ягода поспевает в осенне-зимний период, как раз когда организму не хватает "живой" пищи и витаминов.

Спорный ингредиент

Главное, за что ценят фейхоа и что одновременно вызывает большинство споров, — это йод. Предполагается, что в отличие от йодированной соли или добавок, йод в составе этих плодов усваивается легче и мягче, не перегружая организм. А вот насколько высоко его содержание в плодах, единого мнения нет. Значения варьируются от 35–40 до 35 тыс. мкг на 100 г плодов. Такой разброс связывают с тем, что количество йода в плодах накапливается тем больше, чем ближе к морю росло растение. А вот в отдаленных от моря посадках оно может не превышать весьма скромных показателей. Этот нюанс усложняет выбор фейхоа в качестве надежного источника йода: узнать, как далеко от моря созрела конкретная ягода, можно не всегда. Однако в качестве сезонного профилактического средства в сочетании с другими продуктами ее вполне можно использовать.

Йод содержится в этом растении в форме, которая подходит для профилактики йододефицита без риска передозировки (при умеренном употреблении). Йод — ключевой элемент для работы щитовидной железы. От которой, в свою очередь, зависит гормональный баланс, обмен веществ, уровень энергии, рост и развитие в детском возрасте. При его дефиците развивается гипотиреоз: замедляется обмен веществ, появляется усталость, нарушается терморегуляция, ухудшается память.

Важно помнить, что фейхоа не является лекарством и не заменяет медикаментозное лечение при серьезных заболеваниях щитовидной железы.

Кому особенно полезна фейхоа

Фейхоа полезна практически всем, но есть группы людей, которым ее особенно рекомендуется включить в рацион:

жителям средней полосы и северных регионов из-за дефицита йода в почве и воде;

подросткам в период активного роста и гормональных изменений;

беременным и кормящим женщинам при отсутствии противопоказаний;

людям с пониженным иммунитетом, благодаря витамину С и антиоксидантным веществам;

тем, кто испытывает стресс или умственное переутомление, — за счет витаминов группы В;

при склонности к проблемам с ЖКТ, благодаря содержанию пищевых волокон и мягкому стимулирующему действию на кишечник.

Также фейхоа часто включают в диеты, направленные на снижение веса или оздоровление ЖКТ. Ее калорийность — около 60 ккал на 100 г, она дает ощущение насыщения, не перегружая организм сахарами. Однако, как и многие другие продукты, фейхоа нужно употреблять умеренно, не больше четырех-пяти штук в сутки.

Когда лучше отказаться от употребления фейхоа

При неправильном употреблении или противопоказаниях фейхоа может причинить больше вреда, чем пользы. Ягода может быть опасна при:

гипертиреозе (повышенной функции щитовидной железы): избыток йода может усугубить симптомы;

индивидуальной непереносимости: как и любой плод, фейхоа может вызывать аллергические реакции;

диабете или инсулинорезистентности: несмотря на умеренное количество сахаров, фейхоа нужно есть с осторожностью, особенно в виде пюре с сахаром;

переедании: в больших количествах фейхоа может вызвать расстройство пищеварения, вздутие и слабительный эффект.

Недозрелые плоды фейхоа могут быть неприятны на вкус и вызывать дискомфорт.

Как выбирать, хранить и есть фейхоа

Чтобы насладиться вкусом фейхоа, важно правильно выбрать и хранить плоды.

Хорошая фейхоа — упругая, не жесткая, без вмятин и признаков плесени. Разрез покажет точнее всего. Спелая фейхоа имеет мягкую на ощупь кожуру (но не слишком рыхлую), мякоть прозрачную, с желтоватым оттенком. Белая мякоть скажет о недозрелости, темная — о начале порчи. Слишком мягкая фейхоа с кисловатым запахом, липкостью на кожуре или пятнами уже испортилась. Такие плоды не стоит употреблять в пищу, особенно при чувствительном желудке. Если плод твердый, не нужно его выбрасывать: он дозреет при комнатной температуре за два-четыре дня.

Хранить фейхоа в холодильнике можно до недели, лучше в бумажном пакете или контейнере. Фейхоа отлично хранится и в виде пюре с сахаром (1:1). Такая смесь может стоять в холодильнике до месяца. Некоторые заготавливают фейхоа с медом или замораживают пюре в порционных формах, а потом едят по ложке в день для укрепления иммунитета.

Фейхоа можно есть ложкой прямо из кожуры, добавлять в смузи, йогурты, каши, салаты и использовать в выпечке. Многие едят ее и с кожурой, которая богата антиоксидантами, хоть и имеет терпкий вкус. Также кожуру фейхоа заваривают как чай — этот напиток обладает легким антисептическим действием.

Необычные рецепты с фейхоа

Теплый салат с говядиной и фейхоа

Ингредиенты

Говяжья вырезка — 300 г

Фейхоа — 3–4 шт.

Красный лук — ½ шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Рукола или шпинат — 1 пучок

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Говядину нарежьте тонкими полосками и быстро обжарьте на сильном огне до золотистой корочки (3–4 минуты). Фейхоа нарежьте дольками (можно с кожурой, если она мягкая). Красный лук и перец нарежьте тонкой соломкой. Смешайте все с зеленью, добавьте мясо. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и уксус. Полейте салат заправкой, перемешайте и подавайте теплым.

Фейхоа придает мясу легкую кисло-сладкую нотку, делает вкус сложнее и интереснее.

Брускетты с фейхоа, сыром и медом

Ингредиенты

Багет или чиабатта — 1 шт.

Фейхоа — 3–4 шт.

Сыр (бри, камамбер или мягкий козий) — 100 г

Мед — 1–2 ч. л.

Орехи (грецкие или пекан) — горсть

Оливковое масло для обжарки

Щепотка розмарина или тимьяна (по желанию)

Приготовление

Нарежьте багет ломтиками и слегка подрумяньте их на сковороде или в духовке. Фейхоа нарежьте тонкими кружочками. На каждый тост выложите кусочек сыра, ломтики фейхоа, каплю меда и посыпьте орехами. По желанию можно немного прогреть в духовке (2–3 минуты), чтобы сыр подплавился. Украсьте свежим тимьяном или розмарином.

Такое блюдо подойдет как оригинальная закуска к вину или праздничный перекус.

Если вы еще не пробовали фейхоа, самое время познакомиться с ней. Важно дождаться сезона, когда ягода созреет, выбирать спелые плоды и не бояться экспериментировать: фейхоа отлично сочетается и с медом, и с мясом, и с сыром.