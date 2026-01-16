Ученые назвали самый полезный продукт в мире

В списке самых полезных продуктов в мире первое место занял кресс-салат.

Ранее суперполезными продуктами считались авокадо, капуста кейл и киноа, однако, в этом году позиции поменялись, пишет МК.

Как выяснили ученые, в одной горсти салата содержится 4 калории, а также высокий уровень витаминов К, С и А.

Ранее были названы продукты, которые помогут зимой с витаминами A, B, C и E.

Напомним, в зимний период потребность организма в основных нутриентах закономерно возрастает из-за сокращения светового дня, уменьшения доли свежих растительных продуктов в рационе и повышенной нагрузкой на иммунную систему.