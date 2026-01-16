Сексолог назвала лучшие упражнения для повышения потенции

Врач-сексолог Екатерина Матвеева рассказала о лучших упражнениях для повышения мужской потенции.

В интервью NEWS.ru она заявила, что в этом помогут силовые упражнения, такие как приседания и жим ногами. По ее словам, такие тренировки запускают мощный анаболический отклик в организме, что положительно сказывается на выработке ключевых гормонов у мужчин.

«Приседания и жим ногами — это краеугольный камень, — подчеркнула она. — Здесь всё просто: они запускают мощнейший анаболический отклик во всём организме».

Большие мышечные группы, задействованные в этих упражнениях, пояснила Матвеева, стимулируют выработку гормона роста и тестостерона естественным путем.

Глубокий присед со штангой, добавила Матвеева, — это вызов и для центральной нервной, и для гормональной системы.

«Жим ногами позволяет варьировать нагрузку, прорабатывая ноги без осевого давления на позвоночник. Без сильных ног нет сильного тела. Это аксиома», — резюмировала сексолог.

