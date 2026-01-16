В результате переохлаждения нарушается подача кислорода в мозг, и теоретически это даже может привести к инсульту. Но обычно на практике последствия для организма менее серьезные.

Заслуженный врач РФ и главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов: в условиях холодной зимы ходить по улице без шапки может быть опасно для здоровья. Сильные морозы могут спровоцировать спазм сосудов головного мозга, что нарушит снабжение мозга кислородом и может стать причиной ишемического инсульта.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он также отметил, что ишемический инсульт, который сопровождается такими серьезными неврологическими расстройствами, как нарушение функций речи и двигательных функций. Но это лишь теоретически, тогда как в своей практике он сталкивался с головной болью после хождения на морозе без шапки.

Врач рассказал, как подбирать обувь в гололед, чтобы избежать травм, и что делать, если падение стало неизбежным.

