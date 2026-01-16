Назван возраст, в котором начинают «уходить» мышцы

Пик физической формы приходится на возраст до 36 лет, после этого возраста начинается постепенная потеря мышечной массы, которая ускоряется в пожилом возрасте, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Саркопения — грозное состояние, связанное со снижением мышечной силы у пожилых людей. По данным РГНКЦ Пироговского университета, саркопения встречается у 10–27% людей старше 60 лет, а у лиц старше 80 лет распространенность саркопении достигает 50% в зависимости от критериев оценки.

«Пик мышечной силы и функциональных возможностей действительно приходится на 26–36 лет. Начиная примерно с этого возраста, человек теряет в среднем 3–5% мышечной массы каждые 10 лет. Сначала это почти незаметно, но со временем снижение мышечной силы и выносливости может привести к развитию саркопении — одного из ключевых возраст-ассоциированных состояний», — отметила профессор.

В основе развития саркопении лежит целый комплекс биологических механизмов. С возрастом в мышцах накапливаются поврежденные митохондрии, нарушаются процессы аутофагии и регенерации, уменьшается число моторных единиц и преимущественно теряются быстро сокращающиеся мышечные волокна. Усиливается хроническое воспаление, меняется гормональный фон.

«Особое значение имеет снижение уровня физической активности. Скелетные мышцы — это активная эндокринная система, вырабатывающая миокины, влияющие на обмен веществ, состояние костной ткани, сердечно-сосудистой системы и даже когнитивные функции. При гиподинамии уменьшается выработка миокинов, усиливается воспалительный фон. В результате формируется самоподдерживающийся процесс мышечного старения, который ускоряет развитие саркопении», — добавила Ткачева.

Однако, даже если человек начинает активно двигаться во взрослом или пожилом возрасте, это приносит ощутимую пользу.