Горячий чай может спровоцировать рак желудка

Употребление острой пищи и горячего чая могут вызвать развитие рака желудка, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Развитию рака способствуют факторы, повреждающие слизистую. К ним относится курение, злоупотребление какими-то веществами, например, жевательным табаком, а также горячий чай, отметил врач в разговоре с aif.ru. От этого страдает полость рта и желудок. Также развитию онкологии способствует регулярное употребление в пищу жареного, перченого, соленого и других продуктов, которые вызывают выраженное воспаление.

