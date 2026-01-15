Россиянам объяснили, как ИИ меняет пищевые привычки

ИИ-помощник влияет на обычную жизнь и пищевые привычки в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт компании DEMIAND, разработавшей приложение с ИИ-ассистентом и полезными рецептами для аэрогриля.

© globallookpress

«ИИ — полезный инструмент, который упрощает жизнь и делает питание разнообразным, здоровым, а быт — легким. Но нужно помнить, что ИИ не умеет получать удовольствие от еды. ИИ знает сочетаемость продуктов, их калорийность и способы приготовления, но не умеет дегустировать готовые блюда. Зато это умеете делать вы. Поэтому не забывайте получать удовольствие от еды, кстати, вы можете даже напомнить ИИ-помощнику, чтобы он думал о вкусе, а не только о пользе», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что ИИ не заменит врача.

«Интеллектуальный помощник может дать околомедицинские рекомендации, например, как аллергику приготовить блюдо без орехов или какой гликемический индекс у продукта подходит диабетику, но при этом он не должен заменить врача в случаях, когда нужна глубокая диагностика, анализы, разработка персонального лечебного питания», — высказались аналитики.

По их мнению, ИИ не обладает абсолютной истиной.

«Если ИИ предлагает рецепт, не обязательно слепо следовать его совету. Задавайте уточняющие вопросы, просите придумать альтернативное меню, заменяйте ингредиенты, то есть экспериментируйте сами и учите машинный разум своим предпочтениям, чтобы в следующие разы он давал более релевантные вашим вкусам ответы. Относитесь к ИИ как к гиду-проводнику в кулинарии: он покажет вам много интересных вариантов приготовления блюд и рационов питания», — заявили они.

Аналитики подчеркнули, что основная роль ИИ в питании — систематизация и анализ большого объема данных.

«ИИ — это инструмент, который в умелых руках может стать незаменимым помощником. ИИ поможет для анализа пищевого поведения. Искусственный интеллект может по одному фото определить состав и энергетическую ценность блюда, а по списку съеденного за день — прогнозировать уровень глюкозы в крови. Поэтому с помощью ИИ пользователи анализируют собственное питание, а врачи и ученые собирают базы данных, чтобы оценить влияние пищевых привычек на ожирение, сахарный диабет и другие заболевания», — объяснили эксперты.

ИИ, по данным компании, также может помочь в изменениях пищевых привычек на более здоровые.

«Интеллектуальные помощники помогают справляться с перееданием и контролировать меню, чтобы оно соответствовала заданным параметрам — медицинским рекомендациям, разнообразию продуктов, калорийности и проч. Исследование зафиксировало 67,1% пропуска спонтанных перекусов при использовании ИИ. Есть данные, которые показывают реальную пользу для здоровья от использования ИИ — его применение привело к снижению ИМТ, АД и холестерина», — высказались аналитики.

И в заключение они отметили, что скудный рацион и однообразное меню — популярная проблема, которую может исправить ИИ-помощник.