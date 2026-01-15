Врач развеял миф об «идеальном» времени для утреннего кофе

Daily Mail: кофе после пробуждения не мешает регуляции гормона кортизола
Британский врач общей практики Роб Галлоуэй заявил, что перед употреблением кофе утром не обязательно выжидать один час. По его словам, первую чашку можно выпить уже через 25-30 минут после подъема. Об этом эксперт рассказал в интервью Daily Mail.
Галлоуэй объяснил, что распространенный совет откладывать кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.
«В первые 30-60 минут после пробуждения уровень кортизола действительно растет. Однако у людей, регулярно употребляющих кофе, формируется толерантность к кофеину. В результате напиток практически не мешает естественным гормональным изменениям», — объяснил терапевт.
По словам врача, его утренний ритуал выглядит так: стакан воды после пробуждения, чистка зубов, около десяти минут легкой зарядки — и затем кофе. Уже после первой чашки напитка может возникнуть достаточный прилив энергии, позволяющий провести 30-минутную кардиотренировку. Завтрак специалист рекомендует откладывать, ориентируясь на появление естественного аппетита.
Врач подчеркивает, что универсального «идеального» времени для кофе не существует: многое зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину и привычек. Однако строгий запрет на кофе в первый час после сна, по его мнению, не имеет убедительных физиологических оснований.