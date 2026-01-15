Перечислены продукты, употребление которых грозит диабетом второго типа

Эндокринолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Татьяна Губина назвала основные группы продуктов, повышающие уровень сахара в крови и увеличивающие риск развития диабета второго типа. Она подчеркнула опасность употребления пищи с высоким гликемическим индексом, приводящей к быстрому подъему уровня глюкозы в организме.

© Вечерняя Москва

К числу таких продуктов врач отнесла сладости промышленного производства, изделия из белой муки, полуфабрикаты быстрого приготовления, а также сладкие напитки.

«Они практически не содержат пищевых волокон и приводят к мгновенному всасыванию глюкозы в кишечнике», — объяснила врач.

Среди главных факторов риска эндокринолог выделила очищенную муку, используемую в производстве белого хлеба и сдобы, а также ультраобработанные блюда и соусы, содержащие скрытую глюкозу и вредные жиры.

Постоянное употребление этих продуктов в совокупности с низкой двигательной активностью и наличием лишнего веса создает предпосылки для формирования нарушений углеводного обмена и появления диабета II типа.

В целях профилактики заболеваний врач рекомендовала сократить количество потребляемых сахаров, включить в рацион овощи и зерновые культуры, а также регулярно заниматься физическими упражнениями, сообщает «Подмосковье сегодня».

Напитки, которые люди выбирают в дополнение к завтраку, могут обладать не только тонизирующим или бодрящим эффектом, но и большим количеством полезных свойств. Каким стоит отдать предпочтение, «Вечерняя Москва» спросила у диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой.