Названы четыре веские причины отказаться от привычки спать с мокрой головой

Сон с мокрой головой негативно влияет на здоровье волос, предупредил врач Ноэль Шербер. Его слова передает издание El Economista.

Шербер назвал четыре веские причины отказаться от этой привычки. Во-первых, мокрые волосы становятся более хрупкими, поэтому легче ломаются во время сна. Во-вторых, по словам специалиста, влага создает идеальную среду для размножения грибков и бактерий на коже головы.

В-третьих, на голове могут появиться небольшие прыщики и фолликулит, продолжил он. Причиной тому являются кожное сало, остатки макияжа, грязь и бактерии, скапливающиеся на подушке. Кроме того, сон с мокрой головой осенью и зимой повышает риск возникновения простуды, заключил Шербер.

