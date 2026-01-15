Какие мифы о пользе спермы могут нанести вред здоровью

Еще жительницы Древнего Египта верили, что мужской эякулят помогает продлить молодость, и ради красоты наносили его на лицо. Несмотря на то что с тех пор прошли тысячи лет, исследования этой темы продолжаются. Специалисты до сих пор изучают, как на самом деле семенная жидкость влияет на здоровье, если мазать ее на кожу или употреблять внутрь. Исследуя эти свойства, они развеивают и множество мифов о сперме. Действительно ли эякулят полезен и чем он может быть вреден, разбиралась «Лента.ру».

Правда ли, что сперма улучшает состояние кожи

Сперму в косметологических целях действительно использовали. Происходило это еще во времена Древнего Египта.

«Тогда ее наносили на лицо в чистом виде или в составе специальных средств. Существует версия, что некоторые влиятельные дамы принимали ванны из семенной жидкости молодых людей. Женщины верили, что такой натуральный компонент разглаживает морщины и омолаживает кожу. Однако никаких доказательств их правоты до наших дней не сохранилось», — рассказал «Ленте.ру» врач уролог-андролог, онкоуролог «СМ-Клиники» Антон Одегнал.

Сегодня считается, что омолаживающим свойством обладает один из компонентов спермы — спермидин. Впервые его обнаружили именно в эякуляте, однако на самом деле он есть и в других клетках, и даже в продуктах питания.

У этого есть научные обоснования. Исследование, которое было опубликовано в журнале Nature Cell Biology, показало, что спермидин действительно замедляет старение у лабораторных животных, но только в виде инъекций. А потребление спермидина с пищей снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также общей смертности, говорится в работе, опубликованной в журнале Aging.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что синтетический спермидин ускоряет заживление ран у мышей. Правда, здесь важно отметить, что во всех этих экспериментах не принимали участие люди, а во время исследований использовали синтетическое вещество и не наносили эякулят напрямую на кожу

В целом же врачи считают, что использование спермы в косметических целях — идея сомнительная. Так, сексолог Саранш Джайн отметил, что компоненты мужского эякулята нестабильны, поэтому быстро разрушаются, да и их концентрация слишком мала, чтобы оказать положительное воздействие на кожу.

Джайн предупредил, что от спермы может быть больше вреда, чем пользы. Например, нанесение ее на кожу может вызывать покраснение, зуд и сыпь.

Среди других побочных эффектов специалист выделил отеки, крапивницу и даже заражение инфекциями, передающимися половым путем, если произошел контакт со слизистыми оболочками или поврежденным эпидермисом

Зато существуют доказательства пользы спермы животных. По словам Одегнала, вот уже на протяжении двух лет активно обсуждается использование в косметических целях спермы лосося. Эта тема поднялась в интернете после того, как о процедуре рассказала актриса Дженнифер Энистон.

«Но, во-первых, она не подразумевает нанесение на лицо. Это процедура, проводимая в формате микроинъекций в кожу. Во-вторых, используется не сперма в привычном смысле. Микроинъекции проводятся с применением PDRN, то есть фрагмента ДНК. При правильном использовании PDRN из семенной жидкости позволяет ускорить восстановление клеток кожи, простимулировать синтез эластина и коллагена, улучшить упругость и тон кожи, уменьшить покраснения и воспаления», — пояснил медик.

Кроме того, известно, что в мужском эякуляте содержится мочевина. Это вещество часто используют в составе кремов, так как оно обладает увлажняющим эффектом, делает кожу гладкой и особенно хорошо борется с трещинами на пятках. Правда, мочевины там очень мало — всего около 45 миллиграммов на 100 миллилитров. А это значит, что никакого увлажняющего эффекта сперма, если наносить ее на кожу, не окажет.

Какие еще мифы существуют о сперме

Некоторые люди считают, что мужской эякулят полезен для здоровья, потому что содержит много белка. К примеру, певица Кристина Агилера откровенно утверждала, что после полового акта глотает сперму партнера, чтобы пополнить запасы белка.

Однако на самом деле питательная ценность мужского эякулята очень мала. В журнале Journal of Andrology сказано, что в 100 миллилитрах спермы содержится пять граммов белка. При этом, как пояснил врач Джошуа Гонсалес, в среднем объем эякулята во время оргазма составляет от 2 до 5 миллилитров.

0,25 грамма белка содержится в пяти миллилитрах спермы

Более того, проглатывание этой биологической жидкости может даже навредить здоровью. Как пояснил онкоуролог Антон Одегнал, она может провоцировать кишечные расстройства и аллергию. Врач уточнил, что такая гиперчувствительность хоть и встречается редко, но из-за нее могут появиться жжение и зуд во рту и горле, крапивница и даже анафилаксия.

Другими мифами о пользе спермы Гонсалес назвал утверждения о том, что она улучшает иммунитет. Врач объяснил, что в ней действительно есть витамин С, но в настолько маленьком количестве, что он не может повлиять на здоровье. Есть в мужском эякуляте и цинк, но его тоже очень мало: в одной чайной ложке содержится всего около трех процентов рекомендуемой суточной нормы этого микроэлемента. Гонсалес заверил, что лучше не надеяться на такой экстравагантный способ насытить организм цинком, а получать его из продуктов, например из арахиса, говядины или хумуса.

При этом некоторые положительные свойства у спермы все же имеются. К примеру, существуют данные, которые показывают, что она может улучшать психическое здоровье.

Ученые из Университета Олбани выяснили, что женщины, которые не используют презервативы во время полового акта, менее подвержены депрессии

Действительно ли еда влияет на вкус эякулята

Существует утверждение, что ананас может улучшать вкус спермы. Онкоуролог Антон Одегнал назвал его отчасти правдивым.

«Ананас содержит много фруктозы и органических кислот, которые могут слегка уменьшить горечь семенной жидкости. Но это временный эффект, а предсказать период его проявления невозможно. Считается, что для его достижения лучше съесть фрукт за четыре-шесть часов до полового акта. Но гарантий того, что вкус спермы изменится после такого перекуса, нет», — объяснил он.

По его словам, улучшают вкус эякулята также яблоки, манго, папайя, свежая зелень и овощи с низким содержанием серы, например сельдерей и морковь. Важно также соблюдать водный баланс, отказаться от вредных привычек и следить за здоровьем в целом, а особенно за состоянием печени и простаты.

Однако уролог Джамин Брамбхатт объяснил, что у каждого человека вкус может быть разным — слегка солоноватым, сладким или горьким. Как правило, это зависит от питания и вредных привычек.

Какой в норме должна быть сперма?

Как отметил уролог Эдвин Рейес Альпака, цвет спермы здорового мужчины — белый или светло-серый. Если она имеет желтый, коричневый, красноватый или другой цвет, то это может быть признаком проблем со здоровьем.

Консистенция эякулята должна быть густой или желеобразной, но при попадании во влагалище она становится жидкой, добавил специалист. Если же сперма становится водянистой, это может быть следствием дефицита цинка, малого количества сперматозоидов или некоторых бактериальных инфекций.

По словам врача, легкий запах отбеливателя от семенной жидкостью также считается нормой.

«Питание может менять состояние семенной жидкости очень быстро — в течение нескольких недель. Питание влияет на сперму буквально изнутри. Через два-три месяца здорового рациона можно улучшить ее качество, а именно повысить количество, подвижность и морфологию сперматозоидов», — объяснил Одегнал.

Чтобы улучшить качество спермы, он порекомендовал добавить в рацион следующие продукты:

рыбу и морепродукты;

курицу и говядину;

орехи и тыквенные семечки;

бобовые;

яйца;

цитрусовые;

растительные масла;

шпинат;

брокколи.

«Спаржа содержит большое количество витамина С, который защищает сперматозоиды от негативного воздействия, положительно влияет на мужское здоровье и улучшает качество и количество спермы. Положительное влияние на качество семенной жидкости оказывают и томаты за счет содержащегося в кожуре ликопина, а также молочные продукты за счет содержания кальция», — добавил уролог Алексей Моисеенко.

При этом Одегнал призвал полностью исключить из рациона алкоголь, трансжиры и фастфуд, так как они сильно ухудшают качество спермы. Доктор также посоветовал в умеренных количествах употреблять кофе и мясо.