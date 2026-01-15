В чем польза уборки снега для организма

Уборка снега лопатой — хорошая физическая нагрузка, которая укрепляет здоровье, но выполнять ее нужно правильно. Об этом «Ленте.ру» рассказал ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин.

«Уборка снега лопатой — это полноценная функциональная тренировка на свежем воздухе, сочетающая кардионагрузку и силовую работу. Она задействует основные группы мышц: ног (квадрицепсы, ягодицы), спины и корпуса (разгибатели спины, пресс, косые мышцы), а также плечевого пояса и рук», — сказал Шишкин.

Положительные изменения включают укрепление сердечно-сосудистой системы, повышение мышечного тонуса и выносливости, значительный расход калорий — до 400-600 ккал в час, а также мощный антистресс-эффект от физического труда на свежем воздухе, добавил специалист.

«Крайне важны меры предосторожности, особенно для людей с хроническими заболеваниями: при проблемах с сердцем, давлением, спиной или суставами обязательна предварительная консультация с врачом. Перед началом необходима короткая разминка», — посоветовал он.

Он призвал работать в спокойном темпе, делая перерывы каждые 15-20 минут. Кроме того, необходимо держать спину прямой, сгибать ноги, а не поясницу и не поворачивать корпус с напруженным снегом.

12 января высота сугробов в столице достигла практически полуметра.