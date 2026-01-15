Названа идеальная частота секса для психического здоровья

Профессор Шаньдунского университета в Китае Мутун Чен рассказал, как часто нужно заниматься сексом для устойчивого психического здоровья. Его слова приводит издание VOI.id.

По мнению Чен, наиболее устойчивое психическое здоровье наблюдается у людей, которые имеют один-два половых контакта в неделю. Он уточнил, что это число рассчитали, проанализировав данные более 15 тысяч человек об их сексуальной активности и уровне депрессии.

«Сексуальная активность может улучшить общее качество жизни и самочувствие, что в конечном итоге оказывает существенное влияние на психическое здоровье», — заявил Чен.

При этом ученый отметил, что, хотя регулярная интимная жизнь положительно влияет на психическое здоровье, нельзя с уверенностью объяснить, почему это происходит. По его словам, механизм воздействия только предстоит выяснить.

