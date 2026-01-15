Нутрициолог назвал самый полезный завтрак для сердца

Тип жиров и способ приготовления определяют, будет ли завтрак поддерживать сердечно-сосудистую систему или со временем ухудшать ее состояние, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что негативное влияние на сердце оказывают насыщенные животные жиры, которые содержатся в жирном мясе, сливочном масле, колбасах и жирных сырах. К этой же группе он отнес трансжиры из фастфуда, выпечки, слоеного теста и жареных блюд, а также любые масла, нагретые до высокой температуры. При этом нутрициолог подчеркнул, что полный отказ от жиров не является выходом.

«Организму необходимы и насыщенные, и ненасыщенные жиры в определённой пропорции», — Юрий Брабечан, нутрициолог. «Насыщенные жиры должны составлять около десяти процентов суточного рациона, а ненасыщенные, включая омега-3, омега-6 и мононенасыщенные жиры, от двадцати до тридцати процентов. Жиры участвуют в построении клеточных мембран, поддерживают работу мозга и нервной системы, влияют на иммунитет и обеспечивают усвоение витаминов A, D, E и K», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

По словам нутрициолога, холестерин не является абсолютным вредом. Он необходим для синтеза гормонов, включая эстроген, тестостерон и кортизол, для образования витамина D и желчных кислот, объяснил он.