Женщина похудела на 50 кг и назвала четыре лучших продукта на ночь

Сбросившая несколько десятков килограммов 28-летняя женщина считает, что надо избегать модных диет и сосредоточиться на устойчивых изменениях образа жизни.

Как рассказала британка Дейзи Дженсон, раньше при росте 177 см она весила 137 килограммов. Проблемы с весом начались еще в школе, где она получила прозвище "кит". Долгие годы борьба с ожирением шла без особых успехов - модные диеты давали лишь временный эффект.

Однажды в отпуске, во время перелета на Тенерифе, британка почувствовала себя "особенно униженной" и долго не могла отойти от стресса: ремень безопасности едва сходился на ее талии. Это была последняя капля, и вскоре она приняла решение. Женщина с помощью поддержки консультанта по питанию убрала из рациона все привычные продукты, оставив только полезные батончики, каши, смузи и коктейли. Как передает The Mirror, пища содержала все необходимые для поддержания энергии и хорошего самочувствия микроэлементы.

Отмечается, что один из плюсов такого подхода - простота, не надо ломать голову над тем, что приготовить. Вот и Дейзи, планируя, например, ужин (вероятно, самый важный прием пищи при похудении), просто выбирала один из четырех продуктов. Она рассказала, что первые недели были самыми тяжелыми: ежедневный рацион сократился примерно до 800-1000 калорий, что для организма, привыкшего к перееданию, стало вызовом.

За пять недель ушли шесть килограммов, а вместе с тем появились радость от снижения веса и ощущение, что организм адаптировался к новому режиму питания. На втором этапе программы рацион стал более гибким. К трем продуктам-заменителям женщина добавила низкокалорийный ужин на основе белка и овощей (салат или готовое диетическое блюдо с рыбой или курицей).

Позже британка начала практиковать тренировки (умеренной интенсивности, не изнуряя себя) и тщательно следить за количеством воды, которую пила ежедневно. Кроме того, похудеть в итоге на 54 килограмма ей помогла "трансформация психики" - изменения стали образом жизни. Дейзи заявила, что не зацикливалась на сроках снижения веса и сразу дала себе четкую установку. Суть ее в том, что "устойчивый прогресс ценнее быстрых, но кратковременных результатов".