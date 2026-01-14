Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины: для мужчин, женщин
Вместе с экспертом рассказываем о технике выполнения и составляем тренировочный план.
Фитнес-резинка — один из самых удобных инструментов для тренировок. Она позволяет получать полноценную нагрузку дома, в поездке или в зале, а сопротивление легко подстраивается под любой уровень подготовки. Разберём упражнения для спины, которые можно выполнять с этим инвентарём.
Какие мышцы спины нужно прорабатывать?
«Работа над спиной — фундамент не только эстетики, но и здоровья опорно-двигательного аппарата. Многие воспринимают тренировку этой зоны как попытку "накачать крылья", хотя правильная проработка гораздо глубже: она улучшает осанку, снимает напряжение с шеи и поясницы, повышает устойчивость корпуса и делает движения мощнее», — Владимир Гераськин, элит-тренер групповых программ World Class.
Спина — это сложная многослойная система. Главную роль в объёме и рельефе играют широчайшие мышцы. Именно они формируют V-образный силуэт и отвечают за тяговые движения. Рядом с широчайшими всегда работают ромбовидные и трапециевидная мышцы, они приводят лопатки, помогают держать спину ровной и стабилизируют позвоночник.
Нижняя часть трапеций и мышцы-разгибатели вдоль позвоночника обеспечивают вертикальную стабильность корпуса и участвуют в наклонах, подъёме тяжестей и удержании правильной осанки. Если эти зоны слабые, человек компенсирует движение шеей или поясницей, что приводит к хроническим зажимам и боли.
Поэтому эффективная тренировка спины должна включать тяги к поясу (широчайшие), движения с акцентом на сведение лопаток (ромбовидные и середина трапеции) и упражнения для укрепления разгибателей. Фитнес-резинка позволяет равномерно задействовать все эти группы, создавая плавное сопротивление по всей амплитуде движения — то, чего часто не хватает новичкам в работе с «железом».
Как подобрать фитнес-резинку?
Правильно выбранная резинка — половина успеха. Слишком слабая не даст прогресса, слишком жёсткая ухудшит технику и увеличит риск перенапряжения.
Новичкам подойдут резинки с минимальным или средним уровнем сопротивления — примерно 5-12 кг. Для них важно научиться контролировать траекторию, не заваливая плечи вперёд и не компенсировать движение поясницей.
Продвинутым стоит использовать резинки 12-25 кг сопротивления. Такая нагрузка позволяет выполнять мощные тяги, акцентировать работу нужных мышц и увеличивать силу.
Главный ориентир — техника. Если движения становятся рваными, а корпус «гуляет», сопротивление нужно уменьшить.
Для тренировок спины лучше иметь два-три уровня сопротивления: лёгкий – для разминки и акцентов, средний — для основного объёма, более плотный — для финальных силовых подходов или упражнений на мощность.
Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой для спины
Мы разобрали 10 упражнений, которые можно выполнять дома или в зале.
Тяга к поясу
Это упражнение прокачивает широчайшие и ромбовидные мышцы.
Техника выполнения
- Сядьте на пол, вытяните ноги вперёд. Спина прямая, лопатки приведены и опущены.
- Зафиксируйте один конец резинки на стопах, а второй возьмите в руки.
- Тяните резинку к поясу, сгибая локти и приводя лопатки к центру спины.
- Держите спину ровно, не поднимайте плечи.
- Медленно и подконтрольно верните руки в исходное положение.
Тяга в наклоне
Упражнение активно включает середину спины и широчайшие мышцы, улучшая силу тяги.
Техника выполнения
- Поставьте стопы на ширину таза, немного наклонитесь вперёд с ровной спиной. Плечи не задирайте.
- Один край резинки зафиксирован под стопами, другой – в руках.
- Тяните резинку к животу, удерживая корпус неподвижным. Локти отводятся назад.
- Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Тяга фитнес-резинки к груди
Хорошо развивает средний отдел трапеции и помогает улучшить осанку.
Техника выполнения
- Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.
- Поднимите руки выше уровня плеч.
- Согните руки в локтях и подтяните резинку к груди, концентрируясь на приведении лопаток.
- Удерживайте плечи опущенными, спину – прямой с естественными изгибами.
- Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Разведение рук
В этом упражнении работает задняя дельта и верхняя часть спины.
Техника выполнения
- Возьмите короткую резинку двумя руками. Вытяните руки перед собой так, чтобы резинка была параллельна полу.
- Начните плавно разводить руки в стороны, растягивая ленту, напрягая мышцы спины и лопатки.
- Медленно сведите руки до исходного положения.
Вертикальная тяга
Это альтернатива тяге верхнего блока, которая развивает широчайшие и помогает улучшить силу вертикальной тяги.
Техника выполнения
- Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.
- Поднимите руки вверх над головой.
- Опустите резинку ниже линии подбородка, удерживая корпус неподвижным. Локти сгибаются и двигаются вдоль корпуса.
- Отожмите руки обратно вверх.
Пуловер с фитнес-резинкой
Это упражнение воздействует на широчайшие мышцы спины, дельты и трицепс.
Техника выполнения
- Лягте на спину и зафиксируйте короткую резинку в руках.
- Вытяните руки перед собой. Локти слегка согнуты.
- Отводите руки назад до уровня головы.
- Затем, приводя лопатки и опуская плечи вниз, верните руки в исходное положение.

Тяга одной рукой к поясу
Такое упражнение помогает устранить мышечные дисбалансы и развивает силу каждой стороны спины отдельно.
Техника выполнения
- Один конец резинки поместите под стопу левой ноги, второй держите правой рукой.
- Правой ногой сделайте шаг назад, поставьте её на носок. Левая становится опорной.
- Корпус немного наклоните вперёд.
- Выполняйте тягу резинки одной рукой к тазу, удерживая корпус ровным и не разворачивая его.
- Не забудьте выполнить упражнение на противоположную сторону.
«Лодочка» с фитнес-резинкой
Это упражнение укрепляет разгибатели позвоночника.
Техника выполнения
- Лягте на живот и возьмите короткую резинку в руки, растяните её на ширине плеч.
- Поднимите корпус вверх, одновременно разводите руки в стороны, создавая натяжение.
- Сведите руки и плавно опустите корпус.
Тяга фитнес-резинки к лицу
Это упражнение улучшает осанку, включает заднюю дельту и помогает раскрыть грудной отдел.
Техника выполнения
- Возьмите длинную резинку в руки, разведите концы в стороны шире плеч.
- Поднимите руки вверх на уровень лба.
- Подтяните резинку к лицу, разводя локти в стороны. Удерживайте плечи опущенными, а спину – прямой.
- Затем вернитесь в исходное положение.
Подъём рук в наклоне
Упражнение задействует дельты, трапециевидные и ромбовидные мышцы спины.
Техника выполнения
- Поставьте стопы на ширину таза, руки опущены, длинная резинка натянута чуть шире плеч.
- Немного наклоните корпус вперёд и отведите таз назад.
- Поднимите руки вверх до ушей. Руки прямые, спину держите ровно.
- Затем опустите руки вниз в исходное положение.
Как составить тренировку?
Тренировка зависит от уровня подготовки и целей.
Новичкам подойдёт круговой формат:
- 6-8 упражнений;
- 12-15 повторений;
- 2-3 круга;
- отдых между кругами — 1,5 минуты.
Такой режим увеличивает выносливость мышц, улучшает контроль движений и мягко укрепляет аксиальную мускулатуру.
Продвинутым потребуется силовая схема:
- 4-5 упражнений;
- 10-12 повторений;
- 3-4 подхода;
- отдых — 60-90 секунд.
Фокус лучше сделать на тягах средней и высокой интенсивности, это позволяет увеличивать объём широчайших и усиливать рельеф. Для улучшения осанки рекомендуется добавлять одно-два упражнения на сведение лопаток (тяга к лицу, разведение рук), а для стабильности — движения в планке.
Для поддержания баланса важно тренироваться два-три раза в неделю и не забывать о разминке, мобилизации грудного отдела и лёгкой активации лопаток. И, конечно, контролируйте технику, спина остаётся ровной, корпус не «заваливается», а плечи опущены вниз. Только так вы сможете добиться желаемого результата.