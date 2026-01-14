Врач предупредил о русской рулетке для здоровья

Кадры из Сургута, где мужчина окунул маленького ребенка в прорубь в сильный мороз, прокомментировал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с aif.ru он сравнил подобные эксперименты с игрой в русскую рулетку.

© Lenta.ru

По словам врача, для неподготовленного ребенка такое купание несет высокий риск серьезных последствий для здоровья. Он отметил, что с медицинской точки зрения погружение в ледяную воду является тяжелым испытанием для организма, сопровождающееся выбросом адреналина и перегрузкой сердечно-сосудистой системы.

Кондрахин напомнил, что человек является теплокровным, а холод для него неестественен. Именно поэтому зимой люди стараются одеваться теплее и избегать переохлаждения. По его словам, моржевание может быть допустимо лишь для тех, кто годами занимается закаливанием и регулярно тренируется. А вот разовые погружения «от случая к случаю», особенно для детей, врач назвал крайне опасными.

Специалист также подчеркнул, что длительное пребывание в воде температурой около нуля градусов смертельно опасно, поскольку организм просто не выдерживает такой нагрузки.

Ранее житель ХМАО окунул годовалого ребенка в прорубь в мороз и попал на видео. В момент съемки видео температура воздуха опускалась до минус 30 градусов.