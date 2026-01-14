Названа идеальная температура и влажность для хорошего сна

Для качественного и здорового сна важно не только удобное спальное место, но и правильный микроклимат в спальне. Сомнолог Дарья Лебедева в беседе с NEWS.ru назвала оптимальные параметры температуры и влажности.

По словам эксперта, идеальная температура для спальни составляет 18-20 °C, а влажность должна поддерживаться в диапазоне 40-60%. Добиться таких показателей помогут кондиционер с функцией осушения, увлажнитель воздуха или регулярное проветривание.

Лебедева также подчеркнула, что атмосфера в комнате должна способствовать расслаблению. Для этого в спальне не должно быть лишних вещей, рабочей техники или ярких раздражителей. Интерьер лучше оформить в спокойных, приглушённых тонах, а также избегать сильных запахов, которые могут помешать засыпанию.