Почему нельзя резко начинать заниматься спортом после праздников

Новогодние праздники часто сопровождаются длительным отдыхом, застольями и минимальным уровнем физической активности. После такого длительного периода отдыха многие решают быстро вернуться в форму, начиная интенсивные тренировки сразу же после праздничных дней. Однако резкое начало занятий спортом может привести к серьезным последствиям для здоровья. Основные причины, почему важно избегать резких нагрузок после праздников, — в материале «Вечерней Москвы».

Как правильно начать тренироваться после праздников

По словам спортивного физиолога, фитнес-тренера Никиты Скрипника, после длительных новогодних праздников нужно начать с легких вводных тренировок.

«Вводные тренировки представляют собой облегченный вариант обычных спортивных занятий, где нагрузка уменьшается примерно на 60–80 процентов. Рабочие веса нужно уменьшить на 70–80 процентов, чтобы минимизировать риск травм суставов и мышц. Количество повторений сокращается, и используются упрощенные варианты сложных упражнений. Достаточно провести одну-две таких тренировки, чтобы мягко запустить механизмы адаптации организма после праздников», — сказал он.

Эксперт отметил, что следует осторожно вводить нагрузки, чтобы позволить не только телу, но и нервной системе адаптироваться к новым условиям. Даже опытные спортсмены могут испытывать временное снижение координации и реакции после длительного перерыва.

Кроме того, специалист напомнил, что во время праздничных застолий большинство людей набирает пару лишних килограммов. Это тоже важно учитывать, возвращая физическую активность.

«Практически каждый возвращается после праздников с небольшим набором массы тела, который составляет примерно два-три килограмма. Хотя эта масса преимущественно состоит из воды из-за задержки соли в организме и пищевого содержимого кишечника, больший вес увеличивает нагрузку на суставы и мышцы. Не стоит сразу стремительно рваться в бой, первая пара тренировок обязательно должна проводиться аккуратно, с меньшими весами и меньшей нагрузкой. Это будет безопасно и перспективно для дальнейшего тренировочного процесса», — говорит Скрипник.

Опасность для здоровья

Психологические риски

По мнению врача-валеолога, терапевта, нутрициолога Надежды Чернышовой, любое серьезное изменение привычных условий жизни вызывает стресс у организма.

Организм человека стремится сохранять равновесие и всячески сопротивляется внешним воздействиям. Его задача — свести к минимуму любые перемены и постараться вернуть все на привычные рельсы.

«Именно поэтому, выбирая между прогулкой и лежанием на диване, организм автоматически выбирает диван. Резкое нарушение привычек, будь то новая диета, усиленная физическая активность или строгий режим дня, воспринимаются организмом как угроза и вызывают немедленную реакцию сопротивления», — сказала она.

Врач предупредила, что особенно опасно для здоровья сочетание резкого ограничения калорийности рациона, высоких физических нагрузок и повышенных нагрузок на работе.

«Организм расценивает подобные меры как катастрофу и немедленно пытается найти поводы, чтобы прекратить происходящее. Чем сильнее давление извне, тем быстрее произойдет возврат к старым привычкам. Психологически такая неудача воспринимается тяжело: падает самооценка, появляется ощущение собственной слабости, ухудшается настроение вплоть до депрессии. Все это отрицательно сказывается на мотивации продолжать заниматься спортом», — объяснила Чернышова.

Физические риски

Кроме психологических рисков, существуют серьезные опасности физического характера, напомнила эксперт.

«Одно из популярных заблуждений гласит: "Нет боли — нет прогресса". Многие убеждены, что тренировка должна сопровождаться болью, иначе она бесполезна. Однако боль часто сигнализирует о микроповреждениях тканей, которые легко могут перерасти в серьезные травмы», — сообщила собеседница «ВМ».

Резкое введение физической активности после долгих праздников чревато серьезными проблемами со здоровьем:

неправильная техника подъема тяжестей может привести к грыже позвоночника;

занятия на тренажерах с нарушением техники грозят повреждением плечевого сустава;

пробежка зимой без должной подготовки повышает риск простудных заболеваний и травм, вызванных гололедом.

«Лучше выбрать спокойный старт и начать двигательные практики с минимальной интенсивности. Затем постепенно повышать нагрузку, внимательно отслеживая ощущения в теле и технику выполнения упражнений», — рекомендует Чернышова.

