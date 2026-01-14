Какие пять продуктов стоит включить в зимний рацион для укрепления здоровья

Онколог Владимир Ивашков заявил, что для укрепления здоровья зимой в рацион необходимо включить пять продуктов. Их он перечислил россиянам в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Настоящей природной аптекой Ивашков назвал клюкву.

«Она богата витамином C, антиоксидантами и фитонцидами, защищающими от инфекций и укрепляющими иммунитет», — пояснил он.

Для профилактики простудных заболеваний врач посоветовал приготовить настойку: одна ложка сока клюквы на стакан теплой воды.

Также он предложил добавить в рацион свеклу, поскольку она улучшает пищеварение, очищает печень, стимулирует обновление клеток и поддерживает нервную систему. В свою очередь, имбирь, по словам Ивашкова, обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет и улучшает кровообращение. Морковь же, в которой содержится много витамина А, полезна для зрения и кожи, а грецкие орехи укрепят здоровье сердца и повысят сопротивляемость различным заболеваниям, добавил он.

Ранее эксперт по питанию Елена Таранова предупредила об опасности хлебцев. По ее словам, в них содержится большое количество вредных добавок.