Эксперт рассказал о пользе ржаного хлеба

Обычный хлеб способен помочь восполнить дефицит белка и сложных углеводов. В свою очередь, ржаной хлеб может стать источником минеральных веществ, пищевых волокон и важных витаминов.

Как рассказала aif.ru директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко, в пшеничном хлебе несколько больше белка, чем в ржаном. При этом ржаной хлеб содержит такие аминокислоты, как лизин и треонин.

Кроме того, в нем больше пищевых волокон, чем в капусте и яблоках. В ржаной муке больше, чем в пшеничной, калия, магния, фосфора. При этом, как отмечает специалист, калорийность у ржаного хлеба не превышает 200 ккал на 100 г.

Эксперт Костюченко подчеркивает, что сейчас на прилавках магазинов чисто ржаного хлеба практически нет. Черный хлеб - это в основном ржано-пшеничный, в нем содержание ржаной муки выше, либо пшенично-ржаной, когда пшеничной муки больше. Такой хлеб также является источником и витаминов, и пищевых волокон, и минеральных веществ.

