Доктор подсказал правильный способ очищения пупка

Дерматолог Мария дас Грасас Лето заявила, что пупок тоже нуждается в уходе. В разговоре с изданием Metropoles она подсказала правильный способ его очищения.

По словам Лето, гигиеной пупка можно заниматься прямо во время принятия душа. Она порекомендовала делать это пальцем, на который по желанию можно намотать тонкую марлю. Вода должна быть теплой, так как она размягчает загрязнения, пояснила доктор.

Она призвала не чистить пупок с помощью ватных палочек, спирта, антисептика и агрессивного мыла. После душа важно тщательно высушить эту область чистым полотенцем.

«Влага в пупке способствует росту грибков и бактерий. Неправильное высушивание этой области может вызвать столько же проблем, сколько и полное отсутствие очищения», — предупредила врач.

