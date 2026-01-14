Нутрициолог объяснил, как не болеть зимой

Зима — время года, когда мы можем насладиться морозной погодой, снегом и зимними видами спорта. Однако, именно в этот период организм человека испытывает сложности адаптации к холоду, что часто приводит к заболеваниям, простудам и другим вирусным инфекциям.

«Что нам может помочь оставаться здоровыми зимой и пройти сезон с легкостью и энергией? В основе всего, конечно, питание! Белок в каждый прием пищи (яйца, птица, рыба, бобовые). В борьбе с сезонными простудами отлично справляется витамин С. В пище он содержится в зеленых листовых овощах, квашеной капусте, петрушке, красном сладком перце, брокколи, шпинате, кайле, рукколе, во всех цитрусовых. Овощи и фрукты яркого цвета: морковь, болгарский перец, тыква, цитрусовые, хурма, помидоры — содержат витамин С и бета-каротин, который участвует в синтезе серотонина», - сообщила нутрициолог, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова.

Витамин D необходим для активной работы организма и сопротивлению его вирусам, отметила врач. Витамином D богаты: жирная рыба — лосось, сардины, сельдь, скумбрия, говядина, печень, печень трески, яичные желтки, сыр, молоко. Молочные продукты — содержат витамин D.

«Второй важнейший фактор — соблюдение режима сна и отдыха. Сон до 23:00 помогает организму не только восстановить силы, но и включает в работу гормоны. Третий фактор - умеренная физическая активность. Добавьте в ежедневный режим двигательную активность – ходьбу, бег, прогулки на свежем воздухе. В идеальном случае, добавить трехразовые тренировки в неделю. Соблюдайте режим питания!», - рекомендовала нутрициолог.

Ранее новости сообщали, что в зимний период потребность организма в основных нутриентах закономерно возрастает из-за сокращения светового дня, уменьшения доли свежих растительных продуктов в рационе и повышенной нагрузкой на иммунную систему. Но оказать поддержку с помощью доступных продуктов питания вполне возможно.