Пять тревожных сигналов при боли в горле

Боль в горле многие привыкли лечить чаем с мёдом и пастилками, но врачи предупреждают: в некоторых случаях такое промедление может привести к опасным последствиям. Врач-терапевт участковый АО «Медицина», кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова в беседе с «Чемпионатом» перечислила симптомы, при которых визит к врачу откладывать нельзя.

«Самолечение допустимо только при лёгком покраснении и слабой боли», — подчёркивает специалист.

Врач рассказала, в каких случаях нужно обращаться за медицинской помощью: