Терапевт назвала пять тревожных сигналов при боли в горле
Боль в горле многие привыкли лечить чаем с мёдом и пастилками, но врачи предупреждают: в некоторых случаях такое промедление может привести к опасным последствиям. Врач-терапевт участковый АО «Медицина», кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова в беседе с «Чемпионатом» перечислила симптомы, при которых визит к врачу откладывать нельзя.
«Самолечение допустимо только при лёгком покраснении и слабой боли», — подчёркивает специалист.
Врач рассказала, в каких случаях нужно обращаться за медицинской помощью:
- Резкое затруднение глотания или дыхания. Это может сигнализировать об отёке гортани или формировании заглоточного абсцесса, что чревато удушьем.
- Односторонний отёк миндалин с изменением голоса. Появление «гнусавости» часто является признаком паратонзиллярного абсцесса.
- Температура выше 39 °C, которая не снижается жаропонижающими.
- Появление сыпи, особенно мелкоточечной, и «малинового» языка. Классические признаки скарлатины, опасной своими осложнениями на сердце и почки.
- Боль в горле в сочетании с увеличением лимфоузлов на шее и селезёнки. Такая триада симптомов требует исключения инфекционного мононуклеоза, который имеет специфическое лечение.