Уролог объяснил, чем опасны популярные мочегонные чаи для похудения

Мочегонные чаи для похудения могут привести к перегрузке почек. Кроме того, зачастую отсутствует понимание о действующем веществе и дозировке, поскольку сборы или чаи содержат несколько веществ в непонятных пропорциях, рассказал «Газете.Ru» уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С. П. Боткина) Виген Малхасян.

«По сути, мочегонные травы оказывают тот же эффект, что и лекарства. Прежде всего, они воздействуют на почки, которые состоят из миллионов функциональных единиц – нефронов. В них происходит фильтрация крови и образование мочи. Главным процессом является обратное всасывание (реабсорбция) воды и солей из первичной мочи обратно в кровь. Мочегонные компоненты лекарств и трав воздействуют на разные части нефрона», – отметил эксперт.

Большинство мочегонных трав так же, как и диуретики, блокируют обратное всасывание натрия, калия или хлора. Это приводит к выделению из организма большего объема воды, что проявляется в увеличении количества мочи. Но вместе с жидкостью вымываются и важные электролиты – такие как натрий, калий, хлор, кальций, магний.

Передозировка мочегонными чревата развитием обезвоживания организма и нарушением водно-электролитного баланса, связанного с дефицитом важных макроэлементов. Это, в свою очередь, может приводить к развитию таких симптомов, как мышечная слабость, судороги или спазмы, нарушения сердечного ритма (аритмия), сильная усталость, головокружение, тошнота, жажда, сухость во рту, головная боль.