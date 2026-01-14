Почему строгие диеты часто заканчиваются возвратом веса?

Несмотря на популярность строгих диет в начале года после праздничных застолий, исследования показывают: лишь каждый пятый человек сохраняет достигнутый вес надолго. Учёные объясняют, почему радикальные ограничения в питании чаще ведут к срыву и возврату лишних килограммов.

Многие люди, решившие похудеть в новом году, выбирают строгие диеты в надежде быстро избавиться от лишнего веса. Однако научные данные свидетельствуют: такие подходы редко приносят устойчивый результат. По оценкам исследователей, только около 20 % тех, кто теряет вес с помощью диет, способны сохранить его в долгосрочной перспективе, – рассказывает Medicalxpress.

Одна из причин – психологическая. Когда человек полностью исключает из рациона любимые продукты (например, шоколад, чипсы или мороженое), это усиливает тягу к ним. Такие продукты активируют систему вознаграждения в мозге, вызывая положительные эмоции. Их запрет не только лишает удовольствия, но и провоцирует желание «съесть всё подряд», особенно в состоянии усталости или стресса. Исследования подтверждают: чем строже ограничения, тем сильнее тяга к запрещённой еде.

Кроме того, организм реагирует на резкое сокращение калорий физиологически. Он повышает аппетит, снижает чувство сытости и даже уменьшает расход энергии – всё это механизмы выживания, доставшиеся нам от предков. В результате человеку становится сложнее контролировать голод, а после завершения диеты вес часто возвращается, причём частично – в виде жира.

Ещё один фактор – потеря мышечной массы. Быстрые диеты, особенно с низким содержанием белка, способствуют распаду мышц, что замедляет метаболизм и повышает риск повторного набора веса. По данным исследований, люди в среднем восстанавливают 50–70 % веса, который они сбросили в процессе диеты.

Эксперты рекомендуют отказаться от принципа «всё или ничего» в пользу постепенных, сбалансированных изменений в питании и образе жизни. Такой подход помогает сохранить мышцы, избежать срывов и обеспечивает более стабильный и здоровый результат.