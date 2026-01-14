Россиянам напомнили об опасности переохлаждения

Холод провоцирует спазмы сосудов и ухудшает циркуляцию крови, поэтому нельзя допускать переохлаждения стоп.

"При выборе обуви зимой следует отдавать предпочтение натуральной коже и натуральным наполнителям внутри изделия, нельзя допускать переохлаждения стоп - холод провоцирует спазм сосудов и ухудшает циркуляцию крови… Правильная обувь в холодное время года - это и комфорт, и профилактика сосудистых проблем", - рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Флеболог также подчеркнула, что в осенне-зимний период люди меньше двигаются, а адекватная работа мышечно-венозной помпы является неотъемлемым фактором профилактики венозных тромбозов.

"В холодное время года окружающая нас температура снижается и это способствует сужению сосудов, причем не только вен, но и артерий. Вместе с тем это способствует увеличению вязкости крови, то есть кровь становится более густой, что повышает склонность к тромбообразованию. Поэтому так важно не переохлаждаться. Многие помнят еще совет из детства: ноги и руки должны быть в тепле", - сказала Смирнова.

Напомним, ранее врач назвал причину утренней усталости после восьмичасового сна.