Врач объяснил, как просто снизить уровень сахара в крови

Врач по лечебной физкультуре Светлана Бурмистрова рассказала о пользе умеренной нагрузки.

Об этом сообщает 450media.ru.

По словам врача, активность способствует снижению уровня сахара в крови и поддержанию нормального индекса массы тела. Также подвижный образ жизни улучшает настроение и стрессоустойчивость.

Бурмистрова советует проходить в день 10 тыс. шагов, заниматься скандинавской ходьбой, плаванием или йогой. Полезными она назвала и силовые тренировки, при отсутствии противопоказаний. Кроме того, эксперт рекомендует выполнять аэробные упражнения.

