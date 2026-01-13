Врач предупредил о том, что опасно делать для вашей жизни

Telegram-канал Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на материал британской газеты The Guardian, в котором рассказывается, как ИИ давал вредные диетические рекомендации для больных онкологией и неверно интерпретировал результаты анализов. Член СПЧ, врач Ольга Демичева прокомментировала публикацию.

«Советоваться с ИИ по жизненно важным вопросам опасно. Нисколько не удивляет тот факт, что советы по здоровью, сгенерированные искусственным интеллектом, оказались вредными. Да, программы для ИИ пишут люди. Но заложить в эти программы способность мыслить, тем более, клинически мыслить, вряд ли получится», — цитирует Демичеву Telegram-канал СПЧ.

По мнению врача, для этого необходимо руководствоваться не только множеством фактических данных, но и их интегральной осмысленной оценкой, то есть здравым смыслом.