Терапевт рассказал, в каких случаях противопоказаны крещенские купания

Решившим принять участие в крещенских купаниях россиянам необходимо сначала оценить риски для своего здоровья. Противопоказано опускаться в прорубь людям с острыми и хроническими заболеваниями, особенно если речь идет о сердечно-сосудистой системе, предупредила в беседе с «Радио 1» врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой «Витела» Людмила Лапа.

«Категорически не стоит лезть в прорубь больным людям и тем, у кого проблемы с сосудами. Это постинсультные, послеинфарктные, ревматологические больные. Любое переохлаждение для них критично и опасно для жизни», — подчеркнула специалист.

Кроме того, ни в коем случае нельзя купаться на Крещение при наличии симптомов ОРВИ. Людям, страдающим от гипертонии, кожной аллергии, чувствительно реагирующим на холод, а также беременным женщинам тоже купаться в проруби нельзя, добавила Лапа. Что касается возраста, то заходить в прорубь допускается подросткам старше 12-15 лет строго при условии, что до этого они систематически в течение многих лет закалялись.

По словам специалиста, врачи в целом сходятся во мнении, что крещенские купания нельзя отнести к форме закаливания, для большинства людей – это неоправданный риск. Особенно она подчеркнула опасность для людей с компенсированным диабетом, отметив, что категоричного запрета для них нет, но нужно проявлять крайнюю осторожность.

«Решение об окунании должно быть взвешенным и согласованным с лечащим врачом. Здоровье — не та сфера, где можно ставить эксперименты», — заключила врач.

Напомним, праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

До этого россиян предупредили, что при погружении в ледяную воду следует быть очень внимательно следить за своим состоянием, так как это может привести к развитию холодового шока. Как объяснила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, на этом фоне резко учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, а рефлекторное сокращение дыхательных мышц может привести к тому, что вода попадет в дыхательные пути.