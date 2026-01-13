Врач успокоил набравших вес после новогодних праздников россиян

Эндокринолог Зухра Павлова успокоила россиян, которые во время новогодних праздников набрали несколько лишних килограммов. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, на новогодних каникулах вес растет по нескольким причинам. Во-первых, в организме происходит задержка воды из-за употребления большого количества соли и углеводов. Второй причиной являются большие порции за новогодним столом, добавила доктор. Кроме того, сбитый режим сна может приводить к метаболическим сдвигам.

Однако Павлова подчеркнула: хорошая новость заключается в том, что прирост веса является временным.

«Обычно при возвращении к обычному режиму часть веса уходит сама в течение одной-двух недель», — подчеркнула врач.

