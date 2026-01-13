Какой суперфуд нужен для поддержания здоровья зимой

Сейчас меньше солнца и свежих овощей, больше стресса и сезонных вирусов. В этот период особенно ценятся продукты, которые поддерживают энергию, иммунитет и восстановление.

© Freepik

Спирулина — как раз из таких. Несмотря на модный (и попсовый, надо сказать) статус суперфуда, у нее солидная научная репутация и вполне себе ощутимая прикладная польза. Нутрициолог Елена Мухина рассказала, кому и почему стоит задуматься о внедрении продукта в свой рацион уже сейчас.

Что такое спирулина на самом деле

Спирулина — это микроводоросль, которую относят к числу самых питательных природных продуктов на планете.

«В ней высокая концентрация полноценного белка, витаминов группы B, железа, магния, йода и антиоксидантов. За счет этого спирулина часто используется не как добавка красоты и молодости, а как серьезная поддержка базовых функций организма, особенно в периоды дефицитов, совершенно нередких именно в холодное время года», — утверждает эксперт.

Зимний иммунитет и защита от вирусов

С ноября по март иммунная система работает с повышенной нагрузкой. Спирулина содержит фикоцианин — мощный антиоксидант и противовоспалительный компонент, который помогает организму быстрее реагировать на вирусные и бактериальные атаки. При регулярном приеме она может снижать частоту простуд и облегчать восстановление после болезни.

Энергия без стимуляторов

Зимой многие сталкиваются с вялостью, сонливостью и ощущением «разряженной батареи». Спирулина поддерживает выработку энергии на клеточном уровне, не воздействуя угнетающе на нервную систему (как кофеин, например). Она улучшает транспорт кислорода, участвует в метаболизме и помогает справляться с хронической усталостью — особенно на фоне короткого светового дня.

Поддержка кожи и детокс в холодный сезон

Включенное отопление в помещении, мороз на улице и перепады температур зимой заметно отражаются на коже. Спирулина помогает снизить оксидативный стресс, поддерживает печень и способствует более эффективному выведению продуктов обмена. Визуально это часто проявляется более ровным тоном кожи и уменьшением тусклости, характерной для зимних месяцев.

Кому и как особенно полезна зимой

Спирулина хорошо подходит тем, кто испытывает дефицит белка, придерживается вегетарианского питания, часто болеет или восстанавливается после нагрузок.