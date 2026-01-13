Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

Стоматолог и заместитель главного врача клиники Atribeaute Яна Кузуб назвала меры первой помощи, которые повысят шансы сохранить выбитый зуб, если нет возможности быстро обратиться к врачу. Своими рекомендациями она поделилась с россиянами в ходе беседы с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Прежде всего, по словам Кузуб, надо убедиться, что у человека с выбитым зубом нет сильного кровотечения изо рта, перелома челюсти или подозрения на сотрясение мозга. Если этих повреждений нет, она рекомендовала аккуратно прополоскать ротовую полость чистой водой, чтобы удалить кровь, и найти выбитый зуб. Врач предупредила, что брать его можно только за ту часть, что видна во рту, — корень трогать нельзя, иначе можно повредить живые клетки, от которых зависит, сможет ли зуб прижиться.

Если зуб упал на землю и испачкался, Кузуб посоветовала аккуратно ополоснуть его чуть теплой водой или физраствором в течение трех-пяти секунд. Также допускается очистить зуб собственной слюной, но тереть его нельзя.

«Затем следует как можно быстрее установить зуб в лунку десны. Посмотрите на симметричный зуб с другой стороны и ориентируйтесь на его положение. После этого аккуратно сомкните челюсти, слегка прикусив чистую салфетку. Нахождение зуба в естественной среде многократно увеличивает шансы сохранить его жизнеспособность», — отметила стоматолог.

Если же самостоятельно вернуть зуб на место не получилось, Кузуб порекомендовала поместить его в холодное молоко или физраствор и срочно отправляться к врачу. Очень важно попасть к специалисту в течение 60 минут после травмы. Промедление даже на полчаса может значительно снизить вероятность успешного приживления, подчеркнула врач.

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. По ее словам, причиной мигрени может стать бруксизм.